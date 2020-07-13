ارتفاع عدد طالبي الترشح للشيوخ في الدقهلية إلى 20 مُرشحا مُحتملا

ارتفع عدد طلبات الترشح لمجلس الشيوخ في الدقهلية إلى 20 طلبًا على المقاعد الفردية، فيما تواصل لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية، استقبال طلبات الراغبين في الترشح.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، وصول عدد الراغبين في الترشيح لمجلس الشيوخ والذين وقعوا الكشف الطبي إلى 36 شخصًا بينهم 3 سيدات.

وقال "مكي"، إن الكشف الطبي يجري من خلال 3 مستشفيات وهي "المنصورة الدولي، ودكرنس العام، وطلخا، وميت غمر"، مشيرًا إلي امتداد آخر أيام الكشف يوم 18 يوليو إلى الساعة 7 مساءً.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و 10 أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.