وفاة زيندزي ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا

أعلن المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، وفاة، "زيندزي مانديلا" ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، المناضل في سبيل القضاء على التمييز العنصري.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن "زيندزي" البالغة من العمر 59 عاما، وكانت تشغل منصب سفير جنوب إفريقيا لدى الدنمارك، توفيت في مستشفى بجوهانسبرج، دون أن تذكر سبب الوفاة.

وزيندزي ابنة بطل التحرير الراحل، نيلسون مانديلا، وقد برزت زيندزي على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض رئيس جنوب إفريقيا السابق، بي.دبليو. بوتا، إطلاق سراحه في العام 1985.