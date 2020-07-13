صور.. محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي لسمسطا

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إشارة بدء تشغيل مشروع توصيل الغاز الطبيعي من غرفة التحكم بمدخل مدينة سمسطا، والذي يخدم 4 آلاف عميل حالياُ في مرحلته الأولى، ويستهدف 15 ألف عميل في مراحله التالية.

حضر إطلاق اشارة البدء كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء هشام شادي السكرتير العام، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، ناصر سيف رئيس المدينة، المهندس وليد فوزي مدير عام منطقة بني سويف للغاز الطبيعي للشؤون غير الهندسية.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء مدينة سمسطا بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي، والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة، في إطار خطة ورؤية الدولة التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، والتي تترجمها الحكومة لمشروعات عبر جهود متواصلة في هذا الشأن.

وقال المحافظ "خلال يونيو الماضي تم توصيل الخدمة لـ2084 عميلا منزليا جديدا، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة خلال العام الحالي إلى 9426 مشترك، فيما يبلغ العدد الإجمالي للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي في كافة مراكز ومدن المحافظة 175 ألف و518 مشتركا.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الموقف التنفيذي من القائمين على تنفيذ المشروع، والذين أوضحوا أنه قد تقسيم المدينة إلى 5 قطاعات بمتوسط 3 آلاف وحدة سكنية بكل قطاع، حيث بلغت نسبة إتمام أعمال الخطوط الرئيسية 90%، بينما بلغ معدل تنفيذ التركيبات 35%، ونسبة تنفيذ أعمال شبكات الضغط المنخفض 60%، وتم الانتهاء من أعمال محطة تخفيض الضغط رقم "1" ودخولها الخدمة لتشغيل المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم ويستفيد منها 4000 عميل، مستهدف توصيل الغاز الطبيعي لجميع المخابز البلدية بالمدينة بدلاُ من السولار.

وأشار المهندس وليد فوزي، مدير عام منطقة بني سويف للغاز الطبيعي، إلى استمرار الزيادة في توصيل الخدمة للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة، حيث تُجرى حاليا أعمال توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل مركز بني سويف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن "الواسطى، الفشن، ببا، سمسطا" بجانب قريتي "الشناوية مركز ناصر، والفنت مركز الفشن"، فضلا عن مشروع توصيل الخدمة لقريتي الزرابي والدوية مركز بني سويف.