محافظ بني سويف يستوقف موكبه ويطلب مراجعة تراخيص برج

استوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موكبه، اليوم الاثنين، بالطريق الزراعي، أمام قرية هلية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، أمام أحد الأبراج السكنية، قائلًا "عايز أشوف ترخيص البرج ده.. لازم تكون أمامي اليوم كل أوراقه".

واستفسر محافظ بني سويف عن الإجراءات المتخذة حال وجود مخالفات في البرج السكني.

واستوقف محافظ بني سويف موكبه للاستفسار عن كيفية بناء 3 منازل على الأراضي الزراعية، مطالبًا رئيس مدينة ببا المحاسب هاني الجويلي بإحضار كل الأوراق المتعلقة بهم والإجراءات المتخذة ضدهم، وكيفية بنائهم.

وتابع محافظ بني سويف خلال توجهه لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمركز سمسطا، أعمال تبطين 80 كيلو متر من ترع مركز ببا، مستفسرًا من المهندس المسؤول عن الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع، قائلا "مشروع تبطين الترع والمصارف، يهدف إلى الحفاظ على المياه وضمان وصولها لنهايات الترع دون عوائق ما يحقق عدالة توزيع المياه بين الأراضي الزراعية، وعدم تعرض أي أجزاء منها للبوار أو إتلاف المحاصيل نتيجة ضعف المياه في مناطق نهايات الترع، كذلك يساعد في تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالي يحافظ على كميات المياه بشكل عام، ويحقق أكبر قدر من الاستفادة منها في الزراعة دون إهدار للمياه، بالإضافة إلى أن عمليات التبطين تساعد فى الحد من إلقاء النفايات والمخلفات بالترع، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج، كذلك يؤدى إلى سرعة سريان المياه ووصولها إلى الأراضى الزراعية في مواعيدها دون إهدار كبير للمياه، ما يساعد المزارعين في ري أراضيهم بالكميات اللازمة للمحاصيل في مختلف الأوقات، وتحقيق إنتاج أكبر من المحاصيل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، والتي تشمل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل في إطار خطة وزارة الري لتأهيل وتبطين حوالي 20 ألف كيلومتر والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلًا من 10 سنوات.