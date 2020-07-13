هبوط طائرتين في مصراتة قادمتين من تركيا تقلان 356 مرتزقا

أفادت قناة "العربية" بهبوط طائرتين في مطار مصراتة خلال الساعات الثماني الماضية، قادمين من تركيا، وعلى متنيهما 356 مرتزقا من جنسيات عربية مختلفة، ووفقا للمصادر، وصلت طائرة تركية جديدة لمصراتة تقل 126 مرتزقًا.

وكان موقع "إرم نيوز" كشف أن تركيا نقلت خلال الأيام الماضية حوالي 1400 مقاتل تونسي ينتمون لتنظيمات متطرفة من حلب وإدلب إلى ليبيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وذكر مصدر الموقع أن طائرات مدنية ليبية وأخرى تركية نقلت المقاتلين التونسيين المتطرفين على دفعات إلى منطقتي غازي عنتاب وإسطنبول ومصراتة.

وبحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في مداخلة مع "العربية"، فإن تركيا تنقل مرتزقة من جنسيات مختلفة إلى ليبيا، مضيفاً أن "أنقرة ترسل متشددين إلى ليبيا وليس فقط مرتزقة".

وكان الصحفي التركي علي كمال أردم، قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار فيها إلى استمرار السلطات التركية في نقل الجنود من مدينة غازي عنتاب بتركيا إلى ليبيا.

وكتب علي كمال أردم: "تواصل السلطات التركية شحن الجنود من مدينة غازي عنتاب إلى ليبيا، عن طريق الطائرات". وأضاف: "من المحتمل أن يتم نقل قسم القوات التركية من إدلب أو عفرين إلى ليبيا، أو شحن عناصر من الجيش السوري الحر".

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك 17 ألف من المرتزقة السوريين في ليبيا قادتهم تركيا، بجانب أفراد ضباط ومخابرات وأسلحة وطائرات مسيرة تركية في ليبيا.