هبوط طائرة شحن تركية في مدرج مطار مصراته

قالت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن طائرة شحن تركية هبطت في مدرج مطار مصراته بشرق طرابلس وأخرى تحلق في المجال الجوي للمنطقة.

وأوضحت أن الطائرة التركية التي حطت بمطار مصراته من طراز "سي 130".

وقتل العشرات من عناصر المليشيات والمرتزقة وألقي القبض على 17 آخرين في عملية للجيش الوطني الليبي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، السيطرة على 6 سيارات مسلحة ومدرعة تابعة للأتراك ولميليشيات الوفاق.

وكانت مصادر، لقناة "العربية" الإخبارية، أشارت في وقت سابق، اليوم، إلى تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من أنقرة اليوم، لليوم السادس على التوالي بمحوري الكاريزما وطريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.