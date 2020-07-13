سميرة توفيق تجري عملية قسطرة بالقلب بالامارات

أجرت الفنانة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، صباح اليوم عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

كشفت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها،عبر حسابها على موقع "فيسبوك" حالة الفنانة قائلة: "اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع".

سميرة توفيق مطربة وممثلة لبنانية الجنسية، بدأت مسيرتها المهنية عام 1948 عندما كان عمرها 13 عاما فقط، واستمرت في الغناء حتى عام 1995، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات إلى جانب الغناء في الإذاعات وعلى المسارح العربية والعالمية، ولبت دعوة ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية لإحياء حفل أقامته الملكة هناك.