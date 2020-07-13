ندى موسى ضيفة شرف "30 مارس" وتصور مشاهدها بـ "الكيت كات"

يواصل المخرج أحمد خالد موسى، تصوير مشاهد فيلمه التجديد "30 مارس"، اليوم، بمنطقة الكيت كات.

وعلمت "الوطن"، أن الفنانة ندى موسى ستبدأ تصوير أولى مشاهدها، اليوم، حيث تظهر ضيفة شرف في الفيلم، الذي لم يتحدد بعد موعد عرضه إلى الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم.

وفي سياق مختلف، تستأنف ندى تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في دراما رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة "هجمة مرتدة" هند صبري، صلاح عبدالله، هشام سليم، نضال الشافعي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.