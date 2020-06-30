محمود متولي ينضم لأبطال "30 مارس" مع أحمد خالد موسى

انضم الفنان محمود متولي لفريق عمل فيلم "30 مارس" مع المخرج أحمد خالد موسى، ليمثل العمل التعاون الثاني بينهما بعد أن تعاون معه في مسلسل "أبو عمر المصري" من قبل.

ويبدأ متولي تصوير مشاهده في الفيلم، مطلع شهر يوليو المقبل، في الديكورات الخاصة بالعمل مع أخذ الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن المشاهد الأولى ستكون فى أحد الاستوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج الفيلم أحمد خالد موسى.

وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن المقرر تغيير اسم العمل قبل انطلاق تصويره، وانضم للفيلم الذي يقوم ببطولة الفنان خالد الصاوي كل من الفنان أحمد الفيشاوى والفنان أحمد خالد صالح، وتقوم بدور البطولة النسائية الفنانة دينا الشربينى، كما انضم الفنان محمد جمعة والفنان صبرى فواز والفنان محمد على رزق وجارى ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة، وهو من تأليف حميد المدني وأنتاج مي مسحال وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن محمود متولي قدم العديد من الأدوار خلال السنوات الماضية ويشارك في مسلسل "سيف الله" مع الفنان ياسر جلال والمؤلف اسلام حافظ والمخرج رؤوف عبد العزيز.

أما آخر أعمال المخرج احمد خالد موسي في السينما فكان فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.