تباين بشأن عودة القداسات وقرار مرتقب للبابا لكنائس القاهرة والإسكندرية

قالت مصادر كنسية، إنّ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيعلن خلال الساعات المقبلة، قراره بشأن إعادة فتح الكنائس أو استمرار غلقها في محافظتي القاهرة والإسكندرية اللتان تعدان "إيبارشية البابا".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ القرار الذي سيتم اتخاذه بالتشاور بين البابا والأساقفة العموم بتلك الكنائس ومجالس الكهنة، يأتي في ضوء المعطيات الصحية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 27 يونيو الماضي بمنح التفويض لأساقفة الإيبارشيات في فتح أو استمرار غلق الكنائس.

وقررت إيبارشيات عودة فتح الكنائس خلال الفترة المقبلة، مثل إيبارشية دشنا بقنا التي قررت فتح كنائس الإيبارشية اعتبارا من 20 يوليو الحالي، وإيبارشية ملوي بالمنيا التي قررت استمرار غلق الكنائس حتى الأول من أغسطس.

وأشارت المصادر، إلى أنّ معظم الإيبارشيات من المقرر أن تمدد فترة استمرار غلق الكنائس حتى الأول من أغسطس للحفاظ على سلامة الأقباط في ضوء استمرار تفشي الوباء الذي أدى حتى اليوم لوفاة 8 من كهنة الكنيسة بخلاف إصابة عدد آخر منهم.