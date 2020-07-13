بمناسبة عيده.. البابا يطيّب جسد القديس الأنبا بيشوي بمشاركة 6 أساقفة

طَيَّبَ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جسد القديس الأنبا بيشوي بديره بوادي النطرون، بمناسبة عيده الذي يحل الأربعاء المقبل.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه جرى إخراج الأنبوبة التي تحوي جسد القديس شفيع الدير من المقصورة الخاصة به ووضعت أمام الهيكل، تمهيدًا لطقس التطييب.

وأضاف حليم، في بيان له، أنّه شارك في التطييب "الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البراموس، والأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية".