في ذكرى ميلاده.. فيلم سينمائي أنتجه وألفه وأخرجه يوسف وهبي

يعد الفنان يوسف وهبي، من رواد المسرح والتمثيل في مصر والوطن العربي، عشق فن الأداء التمثيلي فقام بالتأليف والإخراج والتمثيل والإنتاج أيضا ليصبح واحدا من أساطير الفن العربي، وقد ولد الفنان يوسف وهبي في مثل هذا اليوم 14 يوليو عام 1898.

ولم يكن إبداع ونجاح يوسف وهبي قد توقف عند المسرح فقط فمع بدايات ظهور السينما المصرية تحمس لها يوسف وهبي، وفي عام 1935 قام بتأليف وإخراج وإنتاج فيلم "الدفاع" والذي قام بالتمثيل فيه أيضا.

ويعد فيلم "الدفاع" من بدايات المخرج الكبير نيازي مصطفى مع السينما حيث عمل بالفيلم كمساعد مخرج للفنان يوسف وهبي، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من كبار ممثلي المسرح في ذلك الوقت مثل "أمينة رزق، حسين رياض، أنور وجدي وسراج منير".

ورحل عن عالمنا الفنان يوسف وهبي في 17 أكتوبر عام 1982 عن عمر ناهز 94 عاما بعدما أثرى الحياة الفنية سواء في المسرح أو السينما.