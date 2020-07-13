الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 5 محافظات وهي (كفر الشيخ، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الاسكندرية)، حيث مرت الحملة على 82 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 15 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار 5 قرارات إدارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص بـ5 منشآت بيطرية بمحافظات: (الإسماعيلية – كفر الشيخ - الإسكندرية)، تم عمل 2 محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ ومحاضر إدارية بمحافظات: الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – الإسكندرية.

تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ(17) مركز بيطري مخالف بمحافظات: كفر الشيخ – الإسماعيلية – الدقهلية.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.