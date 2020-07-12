وزيرة التخطيط: ضخ 245% من الاستثمارات في قطاع الزراعة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الزراعة والري من أهم القطاعات والتي أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وخاصة أننا نضخ 245% زيادة في هذا القطاع وأيضا في قطاع توطين وتلبيش الترع والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات بها لاستيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.

وأضافت السعيد خلال حديثها باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أن الاقتصاد الأخضر والذي يتحدث عنه العالم كله وأهمية تقليل الانبعاثات وأهمية الاقتصاد القائم على الاستدامة، تم الوضع في اعتبارنا أن نزود كل استثمارات الدولة إلى 30% للمشروعات الخاصة بالإستدامة لتزيد إلى 100% مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وقليلة الانبعاثات إلى 100% خلال 3 سنوات.

وتابعت، أنه بالإضافة إلى أهمية التركيز على توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية في إطار تحول سلاسل التوريد من مجموعة كبيرة من الدول الأسيوية إلى الاقتصاد المصري مثل توطين صناعة المركبات والقطارات وتوطين الصناعات الدوائية وزيادة 100% في قطاع النقل والتشييد والبناء لأنهم قطاعات كثيفة العمالة.