موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون اليوم والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو، مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، على قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق محمد بركات.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 58، أما ساوثهامبتون يحتل المركز الـ12 برصيد نقاط 44.