طلاب "تجارة بورسعيد" يؤدون الامتحانات بإجراءات احترازية مشددة

تفقد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم، لجان امتحان الفرقة الرابعة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد رئيس الجامعة، محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والغاز الحيوي، والتي أنشئت بالتعاون مع جامعة شيفليد بإنجلترا.

وتضمنت جولة رئيس الجامعة معمل القوى الميكانيكية، والذى أنشئ من خلال اتفاقية وُقعت بين جامعة بورسعيد وصندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا، والتي بموجبها تم إنشاء مركز علمي متميز في توصيف واختبار أغشية معالجة المياه، حيث يقوم المعمل الذي يعد الأول من نوعه بخدمة جميع المصانع المصرية.