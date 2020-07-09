ضبط معمل تصنيع فسيخ غير صالح بحي الجناين في السويس

تمكنت مباحث التموين في السويس، من ضبط معمل تصنيع فسيخ وثلاجة غير صالح للاستهلاك الآدمي، اليوم، بعدد من المناطق داخل نطاق حي الجناين.

خرجت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التدابير اللازمة للتغلب على فيروس كورونا برئاسة عالية فريد رئيس حي الجناين بمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد شريف أمين رئيس مباحث التموين ومأمور قسم شرطة الجناين والطب الوقائي.

وبالمرور والتفتيش على منطقة الأحداث ومجمع المخابز عثرت الحملة على معمل تصنيع فسيخ وثلاجه على مساحة 6000م غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطان لإعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.