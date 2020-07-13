الرقابة المالية توافق على توزيع"قرشك الأبيض"من خلال القنوات الإلكترونية

وافقت هيئة الرقابة المالية على اتفاق التوزيع الإلكتروني بين كل من شركة AIG إيجيبت للتأمين وشركة فوري للوساطة التأمينية بما يتيح توزيع وثيقة "قرشك الأبيض" من خلال القنوات الإلكترونية لشركة فوري والتي تشمل مايزيد عن 151 ألف منفذ معتمد في جميع أنحاء الجمهورية، والمحافظ الإلكترونية لكبرى البنوك المصرية وشركات المحمول.

وتخدم اتفاقية التعاون الجديدة، أكثر من 30 مليون مواطن، من مستخدمي فوري يحصل من خلالها الشخص على 75 ألف جنيه حال الوفاة، إثر وقوع حادث بقسط شهرى يبدأ بعشرة جنيهات، كما يتم سداد الأقساط من خلال فوري، وتصل الوثيقة إلكترونيا إلى الهاتف المحمول للعميل.

من جانبه، أشار جوزيف البيجاني نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة AIG إيجيبت للتأمين، في بيان اليوم، إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد وافقت على التوزيع الإلكتروني بين شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة لفوري وشركة AIG إيجيبت للتأمين، ضمن برنامج "قرشك الأبيض" للتأمين على الحوادث الشخصية، والذي يتيح أيضاً للمستفيدين تغطية مصاريف تعليم أبنائهم في حالة الوفاة أو العجز الكلي نتيجة حادث، وكذلك تغطية مصاريف العلاج الناتج عن الإصابة، على أن يبدأ الاشتراك للراغبين في شراء وثيقة "قرشك الأبيض" التأميني بـ 10 جنيهات شهريا، ويصل الحد الأقصى للتغطية التأمينية للعميل إلى 75 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي عند الحوادث.

وتابع بيجاني، أنهم يسعون إلى تقديم خدمات مميزة للعملاء الراغبين في شراء وثائق التأمين على الحوادث الشخصية، وتسهيل وسائل الدفع، وتعظيم عائد التحول الرقمي باستثمار تعاونهم مع "فوري للوساطة التأمينية"، ما يضمن للأشخاص الحصول على خدمة التأمين بشكل أسرع وأسهل خاصة مع الظروف الراهنة التى تستوجب مراعاة عدم التكدس والزحام.

وقال المهندس أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المنتج يأتي في إطار السياسات والمبادرات المستمرة للهيئة للوصول بالخدمات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجا دعما لسياسة الدولة نحو الشمول المالي.

وأضاف أن إطلاق هذه الوثيقة بالتعاون مع شركة AIG العالمية يأتي تأكيداً لريادة شركة فوري في الوصول بالخدمات المالية لجميع المواطنين المصريين وتجسيدا لمفهوم الشمول المالي الذي يمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على الخدمات المالية بصورها المختلفة شاملة الدفع الإلكتروني والاقتراض والتأمين.

وتابع أن شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة ستقوم بدور ملموس في تسويق وبيع وثائق التأمين التابعة لبرنامج "قرشك الأبيض" لملايين المصريين وتمكينهم من دفع الأقساط المستحقة عن طريق ماكينات فوري من خلال أكثر من 151 ألف ماكينة بمصر.