"الرقابة المالية": 3.2 مليون مستفيد من تمويل المشروعات متناهية الصغر

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، من القوانين المهمة جدًا لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من هذا القانون 3.2 مليون مواطن، أغلبهم من السيدات بنسبة 63%، ونسبة كبيرة منها في محافظات الصعيد.

وأوضح "عمران"، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عُقدت لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر في نهاية مارس 2020 بلغ نحو 17.8 مليار جنيه، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52%.

وأكد "عمران"، أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب.