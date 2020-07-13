"ماعت" تشارك في الدورة 66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفترض أن تستمر حتى 7 أغسطس المقبل، وسوف تستمر مشاركتها في باقي الجلسات المفتوحة لمتابعة آخر التطورات الحقوقية في القارة الإفريقية، بالإضافة لتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تعاني منها القارة.

وتركز الدورة 66 للجنة الإفريقية على تأثير انتشار فيروس كوفيد 19 على حالة حقوق الإنسان في أفريقيا، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان الرئيسية الناشئة في سياق انتشار الفيروس، والتدابير التي اتخذتها اللجنة للاستجابة لذلك، بالإضافة إلى استعراض كل من جمهورية النيجر، جمهورية الكاميرون، وجمهورية موريشيوس، وجمهورية ملاوي حالة حقوق الإنسان، وعرض تقاريرهم والاستماع إلى توصيات أعضاء اللجنة الأفريقية لتحسين الأوضاع الحقوقية على مدار أيام الدورة.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن فريق وحدة الشؤون الإفريقية بالمؤسسة قد شارك في منتدى المنظمات غير الحكومة السابق للدورة 66، والذي يرفع توصياته بخصوص حالة حقوق الإنسان في أفريقيا إلى أعضاء اللجنة ليتم ضمها في تقارير الدورة، كما أوضح أنه بالرغم من أن تيسير أعمال اللجنة من خلال التطبيقات الإلكترونية، هو أمر جيد لتخطي الآثار السلبية لـ كورونا، إلا أن ذلك كشف عن قصور في إيصال خدمات الإنترنت لعدة دول إفريقية حتى الآن، وهو الأمر الذي لابد وأن يوضع على قائمة الأولويات في الفترة القادمة.

وقالت هاجر منصف، مدير وحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، إن الدورة 66 لها أهمية خاصة انطلاقا من تضاعف معاناة الشعوب الإفريقية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن اللجنة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة للضغط على الدول لاتخاذ المزيد من التدبير لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الحقوق التي أثبتت جائحة كورونا مدى انتهاكها مثل الحق في الصحة، والحق في الغذاء، بالإضافة إلى وجوب تسليط الضوء على تزايد حالات العنف المنزلي تجاه النساء والأطفال في هذه الفترة.