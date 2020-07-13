محمد صلاح: 11 يوما ولا أزال أحارب كورونا

كشف الفنان محمد صلاح، عن أنه لا يزال مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، رغم مرور 11 يوما على اكتشاف إصابته بالفيروس.

كتب صلاح عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، "الحمد لله اليوم الـ11 في المستشفى بتحسن بفضل ربنا ودعوات المخلصين.. بس لسه الفيروس الحقير موجود في جسمي .. على فكرة كنت كل ماتعب قوي افتح اشوف دعواتكم روحي كانت بترجعلي تاني .. ادعولي تكمل على خير من غير أي انتكاسة".

كان "صلاح" أعلن في رسالة مؤثرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قبل أيام، إصابته بفيروس كورونا.

وفي المنشور الذي كتبه محمد صلاح على "فيسبوك" قال: "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل آشعة مقطعية على الصدر اللى أكدت إني أصبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه".

وأضاف محمد صلاح : "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي.. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب.. لأني حسيت إحساس غريب حسيت إني مش خايف من الموت.. أنا خايف إني أموت قبل ماشوف النجاح.. استغربت وقولت لنفسي انت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا.. أنا خايف أموت قبل ما شوف نجاحي".