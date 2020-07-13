"الصحة العالمية": أزمة كورونا قد تزداد سوء

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن أزمة فيروس كورونا قد تسوء "أكثر فأكثر"، إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس العدو العام الأول"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر، ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

ووفقا لإحصائيات وكالة "رويترز"، فإن حالات الإصابة بالفيروس، تجاوزت 13 مليونا في العالم، بعد تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر خمسة أيام، فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.