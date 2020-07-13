جونسون: على الجميع ارتداء الكمامات.. والحكومة قد تضطر لفرضها بالقانون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن على الجميع ارتداء الكمامات داخل المحلات فيما تعد خطوة قبل فرض ارتداءها إجبارياً في أماكن التسوق.

وأضاف جونسون، في حديث نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن الحكومة توفر "تأمينا إضافياً" و"عملا حقيقيا" لوقف انتشار فيروس كورونا في الأماكن المغلقة.

ومضى قائلا إن الحكومة ستعمل، خلال أيام، على مناقشة أفضل الطرق لتنفيذ هذا الأمر حتى يرتدي الناس الكمامات داخل المحلات.

جاء حديث جونسون بعد العديد من محاولات الحكومة فرض إرتداء الكمامات داخل المحلات وفشل تطبيق هذه القاعدة الصحية بسبب البيانات الصادرة من أكثر من وزير في هذا الأمر تحديداً.

هذا في الوقت الذي قامت فيه الدول الأخرى ومنها اسكتلندا التابعة للتاج البريطاني بفرض ارتداء الكمامات داخل المحلات بينما الحكومة البريطانية المركزية في ويستمنستر تخاطر ثانية بالظهور في نهاية الطابور الخاص بفرض إرتداء الكمامات ومكافحة فيروس كورونا أو كوفيد-19 في أوروبا.

وقال جونسون إن الدليل العلمي حول أهمية ارتداء الكمامات في انتشار فيروس كورونا تتزايد خلال الشهور الماضية.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة: "أعتقد أنه بالنسبة للمحلات فإنه مهم جداً ارتداء الكمامات حيث إذا أردت أن تدخل في أماكن مغلقة وتريد أن تحمي الآخرين فأنا أعتقد أنه عليك أن ترتدي الكمامات في المحلات".

وتابع: "بالنسبة لكيفية فعل ذلك وإذا ما كان يجب علينا أن يكون ارتدائها إجبارياً أم لا واتخاذ المزيد من القرارات في هذا الأمر فإننا سننظر إلى التوجيهات المعمول بها في اجتماع الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة".