جراد يؤكد ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة "كورونا" بصرامة

أكد عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الاثنين، ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا بصرامة.

وقال جراد، في تصريحات، اليوم، "يجب التحلي بالصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وعلى المواطنين احترام هذه القوانين"، مشددا على أن أي مخالفة لهذه القوانين قد تؤدي بأصحابها إلى عقوبات تصل إلى السجن.

وأضاف أن "الهيئات المكلفة بالتعامل مع الوباء تقوم بجهد، لكن هناك حالة إرهاق ونقائص يتوجب تصحيحها"، مبديا أسفه لتصرفات بعض المواطنين وعدم التزامهم بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وتابع جراد قائلا "هناك أطراف تستغل هذه القضية وتقدم تفسيرات سياسية بدلا من حماية الأهل ومساعدة المستشفيات بالتطوع وتشجيع الأسرة الطبية، والبعض يطالبون بشروط تعجيزية كالتوفير الفوري لمستشفى ويبتغون من وراء ذلك الفتنة في البلاد، والشعب الجزائري مستحيل أن يسير خلفهم".