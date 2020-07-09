الجزائر تفرض حجرا منزليا جزئيا على ولاية ورقلة بسبب انتشار كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، فرض حجر منزلي جزئي على ولاية ورقلة (شرق) من الساعة 5 مساء حتى 5 صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وبحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن هذا الحجر الجزئي يتضمن التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن فرض حجر منزلي جزئي من الساعة 7 مساء حتى 5 صباحا ببلدتي القالة والشط بولاية الطارف (شمال شرق)، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.