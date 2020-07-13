كندا تنشر مسؤولي الصحة العامة على الحدود مع أمريكا

قررت الحكومة الكندية وضع مسؤولي الصحة العامة على الحدود مع الولايات المتحدة لتعزيز إجراءات فحص فيروس كورونا المستجد؛ نظرا لزيادة حجم المسافرين الذين يدخلون البلاد عبر الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وتضيف وكالة الصحة العامة الكندية موظفين في 36 نقطة دخول، بما في ذلك معابر نيو برونزويك في سانت ستيفن وودستوك وإدموندستون.

وقالت تامي جاربو، المتحدثة باسم وزارة الصحة الكندية: إن هناك وجودًا متزايدًا للمسؤولين في نقاط الدخول، بما في ذلك الجو والبر - التي تشهد 90 في المائة من المسافرين، مضيفة أن "مسؤولي الصحة العامة، بما في ذلك ضباط الحجر الصحي وضباط الفحص السريري وآخرين سيكونون في مواقعهم لفحص المسافرين الذين يدخلون كندا في موانئ الدخول".

يأتي ذلك بعد زيادة الحالات الجديدة للفيروس في الولايات المتحدة، مع زيادات يومية كبيرة في بعض الولايات الأكثر اكتظاظًا بالسكان. ويقترن هذا الارتفاع بزيادة حركة المرور عبر الحدود الدولية في المطارات والمعابر البرية، حيث يتم تخفيف القيود.