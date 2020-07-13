فتح باب التقدم لـ جائزة ساويرس الثقافية 2020

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة عشرة، حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.

جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية:

الفرع الأول (كبار الأدباء):

جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري

جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري

الفرع الثاني (شباب الأدباء):

جائزة أفضل عمل روائي

-المركز الأول: مائة ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري.

جائزة أفضل مجموعة قصصية

-المركز الأول: مائة ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري

جائزة الترجمة

تمنح للراوية الفائزة بالمركز الأول – فرع شباب الأدباء، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية.

قيمة الجائزة: تشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة.

شروط الجائزة:

- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019

- ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) عن 40 عاماً في 13 أغسطس 2020

جائزة أفضل سيناريو:

الفرع الأول (كبار الكتاب):

جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري

الفرع الثاني (شباب الكتاب):

جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها ثمانون ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

- ألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 13 أغسطس 2020

- أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات

- ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عاماً في 13أغسطس 2020.

- إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة

جائزة أفضل نص مسرحي.

المركز الأول: قيمة الجائزة مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

المركز الثاني: قيمة الجائزة ثمانون ألف جنيه مصري

شروط الجائزة:

- لا يشترط في المتقدم سن محدد

- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي

- أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن 5 صفحات

- إذا كان النص المسرحي مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة جائزة النقد الأدبي قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري

شروط الجائزة:

- تمنح لمؤلف أفضل الكتب المنشورة في مجال النقد الأدبي بفروعه المختلفة تنظيراً وتطبيقاً.

- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019

- ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية.

شروط عامة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، ويقتصر التقديم على فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

- ألا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة من قبل.

- في حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري.

- تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات.

كيفية التقدم للدورة السادسة عشر:

يتم التقدم للدورة السادسة عشر إلكترونيا فقط عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة ومن خلال الاستمارات الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة.

للحصول على استمارة التقدم اضغط هنا

يتم التقديم بنسخة إلكترونية من العمل المقدم يتم تحميلها من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة

يرفق غلاف الكتاب والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع والترقيم الدولي الخاصة بالأعمال المقدمة في مجالات الرواية، المجموعة القصصية، والنقدي الأدبي.

يلتزم المرشحين للقائمة الطويلة (التصفية الثانية) بتقديم 6 نسخ ورقية من العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تواصل إدارة الجائزة معهم إلى العنوان التالي: 10ش الديوان، جاردن سيتي - الدور الأول شقة رقم 3.

تستقبل أمانة الجائزة الاستمارات الإلكترونية للأعمال المشاركة حتى يوم الخميس 13أغسطس 2020

لن تقبل الأعمال الواردة قبل أو بعد هذا التاريخ.

لن تقبل أية نسخ أو استمارات ورقية خلال فترة التقديم (التقديم إلكترونيا فقط).

يتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان محايدة تضم نخبة من كبار النقاد والأدباء والسينمائيين والمسرحيين وأساتذة الدراما. ويتم تسليط الضوء إعلاميا خلال شهر ديسمبر 2020 على شباب المبدعين الذين يصلون للقائمة القصيرة في كل فرع من فروع الجائزة للشباب.

تعلن النتائج النهائية للمسابقة خلال شهر يناير 2021.