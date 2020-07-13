بوتين: معدل وفيات كورونا في روسيا أقل من الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في بلاده أقل عدة مرات مقارنة بالدول الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها الإنجليزية عن بوتين قوله في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات القومية: إنه "وفقا لواحدة من المعايير الرئيسية لفاعلية عملنا وهي معدل الوفاة يبدو الوضع جيدا.. في روسيا معدل الوفيات لكل 100 ألف مواطن أقل من الدول الأخرى بما في ذلك الدول الأوروبية ذات نظم الرعاية الصحية المتقدمة".

وأضاف بوتين "يتم فحص 300 ألف شخص يوميا في روسيا، وحتى الحادي عشر من يوليو هذا العام تم تجهيز أكثر من 170377 وحدة طبية متخصصة تم استخدام 66% منها فقط لهذا الغرض".وتابع بوتين، أن الحالات اليومية المرصودة في روسيا تظل مستقرة ويزداد عدد المتعافين من الفيروس التاجي المستجد، وفي ضوء ذلك تم رفع كثير من أمور الغلق والقيود المفروضة في الاتحاد الروسي.

وقال بوتين "بالتأكيد المعركة مع هذا التهديد مازالت مستمرة، لكن الشيء المهم هو أن نرى ديناميات إيجابية والآن من الضروري أن نمضي قدما بعناية وأن نواصل الجهود للتغلب على الخسائر التي سببتها الجائحة للاقتصاد والمجال الاجتماعي".

وسجلت روسيا حتى الآن 733699 إصابة بفيروس كورونا من ضمنها 11439 حالة وفاة فيما تماثل 504021 من المصابين للشفاء.