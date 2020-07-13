محمد الريفي يتخطى أزمة كورونا بالتعاقد مع المنتج رائد ترك

تعاقد المنتج رائد ترك مع الفنان محمد الريفي، والفائز بالنسخة الأولى من برنامج "أكس فاكتور"، بعد إعلان سلبية نتائجه الخاصة بتحاليل كورونا للمرة الثانية، بعد عودته إلى وطنه بعد أن ظل في مصر، لمدة تزيد عن 6 أشهر، رفقة زوجته، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي فُرضت للتصدي لجائجة كورونا.

وقال المنتج رائد ترك، في بيان رسمي، إن شركته الإنتاجية لها طابع خاص ومميز، في اختيار أعمالها مثل فيلم "رحلة العائلة المقدسة"، الذى يشارك فيه عدد من نجوم السينما العالمية، الذين تم التعاقد معهم، وأيضا فيلم آخر "يهود الإسكندرية"، الذى سيتم تصويره في اليونان، وعدد آخر من الأفلام والأغنيات.

ومن المقرر أن يتم إنتاج عدد من الألبومات الغنائية لـ"الريفي" في الفترة المقبلة، وتصوير عدد من الكليبات الخاصة بأغنياته .

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد الريفي، أغنية "قهوة سادة" من كلمات أحمد جابر، وألحان حوده بندق.