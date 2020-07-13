وكالة ستاندرد تخفض توقعاتها للأسواق الناشئة بسبب كورونا

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين 13 يوليو، توقعاتها لنمو الأسواق الناشئة، إذ تنبأت بتراجع 4.7% في المتوسط هذا العام بسبب فيروس كورونا، وحذرت من أن جميع الدول ستعاني أضرارا دائمة.

وقالت الوكالة وفقا لـ"رويترز"، إن التعديلات بالخفض لقيم الناتج المحلي الإجمالي تعكس في الأغلب حقيقة أن الجائحة كانت تتفاقم في الكثير من الأسواق الناشئة وتتجه لإلحاق ضرر بالتجارة الخارجية أكبر مما كان متوقعا في أبريل عندما تنبأت ستاندرد آند بورز بانكماش نسبته 1.8%.

وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير: "نتوقع أن يتراجع متوسط الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة مع استبعاد الصين، بنسبة 4.7% هذا العام وأن ينمو 5.9% في 2021، لا تزال أغلب الاحتمالات في الجانب السلبي ومرتبطة بتطورات الجائحة".

وذكرت أنه ستعاني جميع الاقتصادات الناشئة تراجعات بسبب الجائحة، وقالت إن الفجوة مقارنة بمسار الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة ستصل إلى 11% في الهند وما بين 6% و7% في أغلب دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وما بين 3% و4% في أغلب دول أوروبا الناشئة واثنين بالمئة في ماليزيا وإندونيسيا.

وأوضحت أنه من بين نحو 1800 إجراء تصنيفي سلبي، إما بخفض التصنيف أو خفض "النظرة المستقبلية" للتصنيف، اتخذتها ستاندرد آند بورز في المجمل، كان 420 لدول ناشئة.

وأشارت إلى أنه على النقيض فإن الصين ما زال من المتوقع أن تسجل نموا متواضعا عند 1.2% هذا العام ونمو قوي بنسبة 7% في العام المقبل بدعم من إنفاق تحفيزي قوي ومتانة في قطاع تصنيع الإلكترونيات وتعاف تدريجي في قطاع الخدمات.