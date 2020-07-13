الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 4 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1183.

وتوزعت الحالات الأربع الجديدة وفق الموجز الإعلامي حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و 1 من الولايات المتحدة الأميريكية وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

كما سُجِّلت 11 حالة شفاء جاءت، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 471801 فحصاً.