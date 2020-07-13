البرلمان الليبي: تركيا تلعب دورا عابثا بأمن واستقرار بلادنا

أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن تركيا تلعب دورا عابثا بأمن واستقرار ليبيا.

وأضاف الناطق الليبي، في بيان نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية، أن تركيا تواصل نشر ضباطها ودعم المليشيات وجلب المرتزقة إلى ليبيا، متسائلا: "من تركيا لتقرر مصير الليبيين"، مشددا على أن مجلس النواب والجيش يحتفظان بحق الدفاع عن أرض ليبيا ضد تركيا التي تنتهك سيادتنا.

وأردف أن الموقف الأوروبي يجب أن يكون صارما ضد التدخل التركي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يقوم بمساع حثيثة للتوافق حول مبادرته السياسية القابلة للتفاوض والتي لا تتعارض مع مخرجات مؤتمر برلين، موضحا أن الحل في ليبيا يكمن في تأسيس الدولة الليبية وهو ما طرحة صالح في مبادرته، حيث إن ليبيا مؤسسة على ثلاثة أقاليم هي برقة وفزان وطرابلس.

ولفت بليحق إلى أن فايز السراج يعمل بما يخالف الاتفاق السياسي، كما أن اختياره منذ البداية كان من جهة لا نعلمها حيث أنه لم يكن مرشحا من البرلمان والمؤتمر الوطني، كما لم يحصل على ثقة البرلمان.