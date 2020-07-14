بعد واقعة فتاه طلخا.. 6 معلومات عن إجراءات تحليل البصمة الوراثية

قال الدكتور أيمن فوده كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أن البصمة الوراثية هي نواه الخلية داخل جسم الإنسان وهي التي تحدد وتكشف العديد من القضايا، خاصة قضايا الاغتصاب والنسب.

وشرح "فوده" أن ذلك يأتي عن طريق مطابقة البصمة الوراثية للمتهم مع ما تم العثور عليه من بقايا للسائل المنوي سواء على ملابس المجني عليها أو داخل الرحم في حاله اكتمال واقعة الاغتصاب أو مطابقة البصمة الوراثية للمتهم مع البصمة الوراثية مع الطفل في حالة إن أسفرت واقعة الاغتصاب عن طفل أو في قضايا إنكار النسب.

أيمن فوده: الطب الشرعي يستطيع إثبات النسب حتى بعد وفاة المشكو في حقه

وأضاف الدكتور فوده بأن العينة التي يتم أخذها لإجراء تحليل البصمة الوراثية يتم أخذها بعده طرق حيث يتم أخذها عن طريق عينه دم من المتهم في قضايا الاغتصاب أو المشكو في حقه في قضايا إنكار النسب أو من شعر الرأس أو من اللعاب أو العظام في حاله أن المتهم أو المشكو في حقه توفي منذ فترة، فيتم استخراج الجثمان بناءا على قرار من النيابة العامة وفي حضورها ويتم أخذ عينه من العظام وتحليلها للوصول إلى البصمة الوراثية وتطابقها مع البصمة الوراثية الخاصة بالطفل فاقد النسب.

وبالنسبة للمدة التي يستغرقها إجراء تحليل البصمة الوراثية، أوضح فوده بأن الطب الشرعي بعد 2011 اختلف كثيرا عما قبلها حيث أن الطب الشرعي شهد ثورة كبيرة وخاصة أثناء فترة تولي الدكتور هشام عبدالحميد كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق حيث تم استيراد عدة أجهزة خاصة بتحليل البصمة الوراثية، فبعد أن كان التحليل يستغرق شهرا أصبح تحليل البصمة الوراثية يستغرق 48 ساعة فقط، بل إنه تم استيراد جهاز يستغرق 8 ساعات فقط للانتهاء من تحليل البصمة الوراثية وهذا ما حدث في قضية إرهابي كنيسة العباسية وهو ما خلف حالة من الجدل عن سرعة الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لأشلاء الإرهابي وتحديد هويته.

وأكد فودة بأن الرأي العام وحجم القضية له دور كبير في الوقت الذي يستغرقة تحليل البصمة الوراثية، حيث أن قضايا الإرهاب والرأي العام يستخدم فيها الأجهزة الحديثة والتي لا تستغرق وقتا في الانتهاء من التحليل، لأنها قضايا خاصة بالأمن القومي للبلاد، أما بالنسبة للقضايا غير المعروفة والتي تملأ المحاكم والنيابات فيتم إجراءها بالطرق العادية