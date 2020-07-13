"المصدرين المصريين" تنظم بعثة تجارية افتراضية إلى كينيا عبر الإنترنت

تنظم جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، ثاني بعثة تجارية رقمية في مصر للسوق الكيني، في قطاع الصناعات الغذائية نهاية يوليو الجاري.

تعد البعثة التجارية الرقمية، بعثة افتراضية عبر الإنترنت، تستهدف تنشيط التجارة البينية بين مصر والدول الأخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، في بيان اليوم، إنه سيتم تنظيم بعثة تجارية رقمية متخصصة، في قطاعات متنوعة من الصناعات الغذائية والأغذية المحفوظة، يومي 27، 28 يوليو الجاري، تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية للسوق الكيني، واختراق دول شرق أفريقيا.

ويأتي الإعلان عن البعثة الرقمية لكينيا، بالتزامن مع إطلاق أول بعثة تجارية افتراضية في مصر لقطاع الصناعات الهندسية، تستهدف السوق الأردني في الفترة من 22 إلى 23 يوليو الجاري.

وأضاف "الميقاتي"، أن البعثة الرقمية يشارك فيها نحو 10 من كبري الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية والأغذية المحفوظة وستقام من خلال تقنية B2B platform – Zoom Private rooms وسيتمكن المشاركين بالبعثة من عقد لقاءات ثنائية واجتماعات ثنائية، مع المشتريين الكينيين المهتمين بالمنتجات الغذائية المصرية.

وأضاف: كما سيتم تنظيم ندوة رقمية تثقيفية Webinar قبل موعد انعقاد البعثة الرقمية لجميع المشاركين تتناول معلومات عن السوق واللوجيستيات الي شرق افريقيا والطرق الأمثل لاختراق اسواق دول شرق افريقيا.

وأشار إلى أن جمعية المصدرين المصريين اطلقت حزمة من الخدمات الرقمية فى مجال تنمية الصادرات وتنظيم المعارض الإفتراضية لمواكبة التطور الطارئ لألية تنظيم المعارض والبعثات التجارية المتعارف عليها نظراً للأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتبعاتها علي كافة الاسواق العالمية، وتهدف لتطوير وتعزيز آليات منظومة التصدير وضمان استدامتها والتعامل مع المستجدات والأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.