تعرف على مساعدات الكنيسة في كينيا لدعم العالقين المصريين

نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، تلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استغاثات من المصريين العالقين هناك والذين تقطعت بهم السبل، حيث تواصلت سريعا مع قداسة البابا تواضروس الثاني؛ لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين في إطار مبادرة "خلينا سند".

ويتضمن التقرير التالي ماذا فعلت الكنيسة في النقاط التالية:

* تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين.

* توفير سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية.

* تم إرسال أرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترةن وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

* العالقين كانوا عددا من الأبطال الرياضيين المصريين العالقين في كينيا الذين كانوا يستعدون لأولمبياد 2020.

* توفير سيارات لإحضارهم من خارج نيروبي.