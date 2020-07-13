عامل يذبح شقيقته لشكه في سلوكها بسوهاج

ذبح عامل شقيقته بدائرة مركز شرطة جهينه بسوهاج، بسكين لشكه في سلوكها، وسلم المتهم نفسه للشرطة، فيما نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بقيام عامل بذبح شقيقته، وتبين من التحريات مقتل "د . ا"، 19 عامًا، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، فيما سلم شقيق المجني عليها نفسه للشرطة، معترفا بارتكابه للجريمة لشكه في سلوكها، وخروجها المتكرر من المنزل.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.