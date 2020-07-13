"فرحة" سادس عروض "اضحك - فكر - اعرف".. الخميس المقبل

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق 16 يوليو، ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، وعرض "فرحة" عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف، و من إعداد و إخراج مراد منير ، و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم ، وذلك في تمام 11 مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي ، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .

"فرحة "من بطولة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.