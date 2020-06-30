لقاء سويدان: يوسف الشريف "محترم ومش بيلمس حد فعلا"

أشادت الفنانة لقاء سويدان، بالفنان يوسف الشريف، بعد حالة الجدل التي سادت مؤخرا، بعد تصريحات "الشريف"، بشأن رفضه القبلات والمشاهد الساخنة في أعماله.

ودافعت "لقاء" عن يوسف الشريف، عبر حسابها على موقع إنستجرام، بقولها: "أنا بحترم الفنان يوسف الشريف جدا، وبحترم أعماله الهادفة والراقية".

وأضافت: "هو إنسان محترم ومثقف وموهوب، وله كامل الحرية في رأيه واختياراته".

وتابعت: "اشتغلت معاه في مسلسل زي الورد عان 2011، وكان فعلا ما بيلمسش حد، وكل إنسان حر مالم يضر غيره".

وكانت الفنانة لقاء سويدان، أعلنت منذ فترة اعتزالها مهنة التمثيل.