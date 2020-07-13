بدعم من الرئيس.. الحكومة التونسية تفتح النار على حركة النهضة الإخوانية

هاجم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم، حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن تصرفاتها الأخيرة أضعفت انسجام الحكومة، ودعوتها إلى تشكيل حكومة جديدة تعتبر انتهاكًا صارخًا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، كلمة للفخفاخ قال فيها إن دعوة حركة النهضة تشكل استخفافًا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة وباقتصاد البلاد المنهك.

من جانبه رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت سابق اليوم، فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه "لائحة لوم" لها، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

فيما يعد ردًا واضحًا من الرئيس التونسي على طلب حركة النهضة تكليف رئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة".

وجاءت تصريحات سعيّد، الاثنين، أثناء لقائه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.