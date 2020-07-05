رئيس الحكومة التونسية: الحرب على الإرهاب متواصلة بلا هوادة

أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أن الحرب على الإرهاب متواصلة بلا هوادة، وتبقى أولوية مطلقة في سياسية الدولة، مشددا على دعم الحكومة المطلق للمؤسسة الأمنية في تونس وحرصها على تحسين الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل كل القوات الحاملة للسلاح، لتعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، أن الفخفاخ أشاد خلال زيارته مقر الوحدة المختصة للحرس التونسي ببئر بورقبة في محافظة نابل بدور المؤسسة الأمنية بكل وحداتها في الذود عن حرمة الوطن والتصدي لأعداء تونس وضمان أمن التونسيين، من خلال مقاومة كل أشكال الجريمة.

وشدد الفخفاخ، على ضرورة محافظة المؤسسة الأمنية على أعلى درجات الجاهزية في كل الظروف والمراحل التي تمر بها تونس، داعياً إلى النأي بهذه المؤسسة عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية.