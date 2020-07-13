وزير المالية: سددنا مليارات الدولارات.. وكل يوم أحسبها بالرقم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على التحكم في إجمالي الدين وفوائده، مضيفًا :"حققنا فائض أولي 103 مليارات العام الماضي، بفضل الإصلاح الاقتصادي".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "سددنا مليارات الدولار الفترة الماضية، ومبالغ كبيرة، الناس دائما تسمع -أخبار حصلنا على قروض- ولا يتابعون أخبار سداد الديون".

وأضاف: "وزير المالية كل يوم بيشوف الإيرادات والمصروفات والاحتياجات والمبالغ المتغطية وكل يوم بنحسبها بالرقم، والإصلاح الاقتصادي جلعنا قادرون على امتصاص الصدمات الكبرى".

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من تطوير في منظومة الجمارك، لم يتجاوز 20%، مستطردًا:" 30 يونيو 2021 ستشهد مصر منظومة جمارك إلكترونية على أعلى مستوى".