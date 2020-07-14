البحوث الزراعية يفتتح معملا جديدا لتشخيص ومكافحة البكتريا.. تعرف عليه

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات، أنه بدعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تم افتتاح المعمل الجديد لقسم بحوث الأمراض البكتيرية والخاص بفحص وتشخيص ومكافحة أهم الأمراض البكتيرية.

وأكد "خليل"، أن افتتاح المعمل تمهيدا لاعتماده من إدارة الاعتماد والجودة والذي سيختص بعملية الفحص والتشخيص السريع لبكتريا التدهور السريع ضمن خطة تطوير معامل معهد بحوث أمراض النباتات، حيث يعد هذا النوع من البكتريا من أخطر الأمراض الحجرية والتي تصيب أكثر من 500 عائل نباتي وغير المسجلة بمصر حتى الآن ويتم فحصها حاليا طبقا للبروتوكول الأوروبي.

وقال "خليل"، إن المعمل الجديد يسهم في تحقيق الأمن الغذائى المنشود وتوفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري، بجانب توفير منتج غذائي يتميز بالجودة العالية للسوق التصديري وذي مواصفات أمان عالية، كما أن القسم قد قام بإيفاد أربعة باحثين لدولة إيطاليا للتدريب على أحدث التقنيات في عملية الفحص والتشخيص، مضيفا أن المعمل المعمل الجديد يحتوى على 3 أجزاء:

1. معمل لتحضير الماستر ميكس والفحص بالميكرسكوب الفلوريسينتي

2. معمل لأجهزة البلمرة والتسلسل الجيني

3. حجرة تعقيم وتقطير الماء.

ومن خلال التعاقد المبرم بين مركز البحوث الزراعيه وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي وللارتقاء بالعمل البحثي والخدمي للقسم، تم إمداده بالأجهزة التالية:

1. جهاز تحليل التسلسل الجينيو الذي يستخدم في تعريف جميع الميكروبات والممرضات عموما ودراسة التنوع الجيني والخرائط الجينيه للساده الباحثين ومساعديهم وطلبة الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثيه المختلفة بالإضافة للأعمال الخدمية التي يقدمها المعهد للشركات وكبار المزارعين.

2. جهاز تحليل نسبة الأكسجين بالتربة والذي يساعد في تقييم عمليات التعقييم الأهوائي للتربة.

3. جهاز الفصل الجينيو الذي يستخدم في دراسة التنوع الميكروبي للتربه وعلاقته بتثبيط الكائنات الممرضة بالتربة.

4. جهاز تنقية الماء للحصول على ماء غير آيوني عالي النقاوة لزوم الأعمال البحثية الخاصة بالبيولوجيا الجزيئية والبصمة الوراثية.