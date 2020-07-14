منصور عامر يحصي 140 خُلقا في كتابه "هكذا توافقت أخلاقنا"

«هكذا توافقت أخلاقنا»، عنوان كتاب صدر حديثاً لرجل الأعمال منصور عامر، يحصى فيه 140 خُلقاً من مكارم الأخلاق، كاشفاً مدى التوافق الكبير بين الإسلام والمسيحية واليهودية فى جوهر هذه الأخلاق.

جاء الكتاب بكلمات بسيطة ليكون وسيلة ميسَّرة لمعرفة ما يدعو إليه الدين الإسلامى من مكارم الأخلاق، ومدى توافق ذلك بين الديانات السماوية الثلاثة، ولذلك جاء تحت عنوان «هكذا توافقت أخلاقنا».

ومن خلال الكتاب يدعو الكاتب المتخصصين فى جميع المذاهب والملل إلى تعميق ما يؤسس له الكتاب من إبراز نقاط الاتفاق وتسليط الضوء عليها، لتنشأ الأجيال المتصاعدة على فهم واسع للأخلاق، فتسمو المعاملات التى تقويها القواسم المشتركة، فتسعد الإنسانية.

وقال «منصور» فى مقدمة كتابه إنه انطلق من الحديث الشريف «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وسأل نفسه «ما هى الأخلاق التى يحب الله أن يرى عباده عليها؟»، محاولاً رصدها من القرآن والسنة، فى لغة بسيطة ميسرة ليصل المعنى للقارئ بيسر، مشيراً إلى أنه قام بعمل اختبار فى آخر الكتاب عن تقييم الإنسان فى الـ140 خُلقاً على أن يكون كل خلق من 10 درجات، مؤكداً أن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية أجازا الكتاب.