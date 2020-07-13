هاشتاج العدالة لهيفاء وهبي يتصدر الـ"تريند"

تصدر هاشتاج العدالة لهيفاء وهبي، الذي أطلقه محبو هيفاء بعد قضيتها مع مدير أعمالها محمد وزيري، التريند عبر تويتر.

وتفاعل محبو هيفاء وهبي معها، منذ البداية معترضين على تصريحات وزيري، الذي قالها أمس، مع الإعلامي وائل الابراشي، حيث نفى وزيري كل كلام هيفاء، واتهامه لها بالنصب، كما أكد أنهما تزوجا فترة.

يذكر أن هناك خلافات قضائية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومحمد وزيري مدير أعمالها السابق، إذ حررت محضرا عن طريق محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهمت مدير أعمالها السابق، بالحصول على 63 مليون جنيه مصري، دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلًا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.