محمد الوزيري: هيفاء وهبي زوجتي من 2017 .. وكنا نعيش في بيت واحد

قال محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إنه تزوجها منذ ثلاث سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد.

يذكر أن الأزمة بين الفنانة ومدير أعمالها، عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، قائلا "اتفاجأت برحيلها قبل استكمال الفيلم ولا تريد السفر لأوروبا".

وتابع: "أنا وهيفاء لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسميا"

وأضاف: "لم أكن أريد الإعلان عن الزواج، وكنت زوجها قبل أن يقال عني مدير أعمالها، ولدي قسيمة الزواج".