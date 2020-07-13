الخزانة الأمريكية: عجز الميزانية يصل 864 مليار دولار في يونيو الماضي

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن أن العجز في الميزانية الفيدرالية بلغ 864 مليار دولار خلال الشهر الماضي نتيجة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ومستوى استجابة الحكومة لتلك التأثيرات من خلال مجموعة من حزم الإنقاذ.

وحسب توضيحات أصدرتها الوزارة فقد ارتفع الإنفاق الفيدرالي إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار الشهر الماضي وهو أكثر من ضعف ما تنفقه الحكومة الأمريكية في شهر واحد في الحالات الاعتيادية.

وأضافت أن العائدات الضريبية استقرت عند حوالي 240 مليار دولار متأثرة جزئيا بقرار الوزارة تمديد فترة التصاريح الضريبية إلى منتصف الشهر الجاري لمساعدة دافعي الضرائب في التعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الناجم عن الجائحة.

وأدت الزيادة المسجلة في يونيو إلى رفع عجز الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية (بدأت في سبتمبر) إلى 2.7 تريليون دولار.

وتسببت استجابة الحكومة للتعامل اقتصاديا مع فيروس كورونا إلى زيادة الإنفاق وتراجع كبير في عائدات الضرائب.

وكان الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" قد ذكر في بيان له أعقب اجتماعا عقده الشهر الماضي حول سياسته بأن فيروس كورونا "يتسبب في معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة والعالم وتتسبب التدابير المتخذة لحماية الصحة العامة في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وتصاعد في فقدان الوظائف".