ترامب يدافع عن تصريحاته التي هاجم فيها "فاوتشي"

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصريحاته "الحادة" التي هاجم فيها مدير حملة مواجهة كورونا في أمريكا، أنتوني فاوتشي.

وقال ترامب في تصريحاته نقلتها شبكة "إن بي سي" الأمريكية إنه يقدر، على المستوى الشخصي، كبير خبراء الأمراض المعدية فاوتشي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح الرئيس الأمريكي بقوله "تربطني علاقة جيدة للغاية مع فاوتشي، لكني قد لا أتفق معه دائما".

ووجه ترامب خلال الفترة الماضية، انتقادات حادة لمسؤولي الصحة في إدارته، وتوجيهاتهم، في وقت باتت الولايات المتحدة مهددة بزيادة مطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، عقب تخفيف قيود العزل العام في مختلف أنحاء البلاد.

وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة، كتبرير لهجومه قبل أسبوع تقريبا على فاوتشي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، والتي اتهم فيها فاوتشي بأنه ارتكب الكثير من الأخطاء خلال إدارته حملة مكافحة كورونا في أمريكا.

وكان المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي، أنتوني فاوتشي، قد صرح في وقت سابق، أن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدا حقا"، و"وضع خطير علينا معالجته على الفور".

وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي، أن أمريكا غارقة حدَّ الركب في الوضع الحالي، وأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض، دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وفاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.

وقال فاوتشي، إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.

تعد الولايات المتحدة هي، أكثر البلاد في العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ولا يفصل الولايات المتحدة عن الـ 3 ملايين إصابة سوى يوم أو يومين بمعدل الإصابات المرتفع الذي تسجله يوميا، حيث بلغت الإصابات حتى الآن ملونين و922 ألف إصابة، شفي منهم ما لا يقل عن 924 ألف شخص، بينما زادت الوفيات عن 130 ألف حالة.