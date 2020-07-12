مستشار ترامب يتحدث لـ"الوطن" عن ارتدائه الكمامة لأول مرة: يريد فتح الاقتصاد

لأول مرة، وبعد نحو 4 شهور من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناعا طبيا خلال تواجده في مكان عام.

ووضع "ترامب" قناعا طبيا خلال زيارته مركزا طبيا في العاصمة الأمريكية، وذلك بعدما أثار طوال أسابيع جدلا بسبب عدم وضعه ذلك القناع الطبي الكمامة.

وبذلك أذعن "ترامب" للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وقد أثار عدم ظهور "ترامب" بالكمامة تساؤلات عدة حول أسباب ذلك في هذا البلد الذي تجاوز عدد المصابين فيه 3 ملايين ويسجل حصيلة يومية أحيانا تصل إلى 70 ألفا.

وقال دكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على مسألة عدم ارتداء الرئيس الكمامة إن "ترامب يريد أن يفتح الاقتصاد في البلد".

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن": "البيانات تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يتحسن وبات عدد الذين عادوا إلى أشغالهم في شهر مايو مثلا هو ٢.٥ مليون موظف".

وقال "صوما": "إدارة الرئيس ترامب تريد العمل على إعادة عجلة الاقتصاد، بينما الحزب الديمقراطي لا يريد ذلك. النمو الاقتصادي هو ما يقرر من سيكون الرئييس المقبل".

وتابع: "الناس تريد العودة إلى أعمالها. وهذا ما لا يريده الحزب الديمقراطي".

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات سابقة، إن وضع كمامة لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، فيما أكد مجددا اعتقاده أن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة معينة".

وأوضح "ترامب" لموقع "فوكس بيزنس" قائلا إنه "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي.. إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك".