"الصحة" تعلن عودة العاملين بها وتشترط ارتداء الكمامات

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار إداري رقم 1 لسنة 2020، بعودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، للعمل بكامل القوة وبالمواعيد الرسمية الخاصة بها.

ونص القرار علي قيام رؤساء القطاعات والإدارات المركزية التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي تكفل سلامة العاملين بها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات.

وأشار القرار الي منح العاملين المصابين بفيروس كورونا، إجازة استثنائية بموجب قرار من اللجنة الطبية التابع لها العامل بالتأمين الصحي.

وقالت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ