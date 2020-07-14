انفجار خزان واندلاع حريق في مجمع صناعي في إيران

فتحت الشرطة الإيرانية، أمس الاثنين، تحقيقاً بعد اندلاع حريق في مجمع صناعي شمال شرقي البلاد، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز والتي انفجر إحداها، حسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن جواد جهان دوست، كبير مسؤولي الإطفاء في "مجمع کاویان فریمان الصناعي"، الذي يقع على بعد نحو 32 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة مشهد، قوله إن ستة صهاريج تخزين وصلت إليها النيران، ضمنها الخزان الذي انفجر، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضاف أن الحريق تحت السيطرة ولم يتسبب في إصابات، لكن الشرطة تحقق في سبب اندلاعه.

ووقعت عدة انفجارات وحرائق في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية في أنحاء إيران منذ أواخر يونيو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأحد، أن حريقاً اندلع بمنشأة للمواد البتروكيماوية بجنوب غرب إيران بسبب تسرب نفطي، حسب المسؤولين الذين أكدوا أن الحريق لم يتسبب في سقوط ضحايا.

كما نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن إدارة الإطفاء في طهران قولها السبت، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.